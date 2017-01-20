حسام : نقل الأسير عمار الدغمة إلي المستشفى بصورة عاجلة

رام الله/PNN – أفادت جمعية الأسرى والمحررين “حسام” بأن إدارة مصلحة سجون الاحتلال نقلت مساء أمس الخميس الأسير عمار الدغمة (35) عاما من سجن رامون إلي مستشفى سوروكا بصورة عاجلة إثر تعرضه لنوبة حادة من آلام الظهر .

وأكدت الجمعية بأن الأسير الدغمة خضع فور وصوله إلي المستشفى لعملية استئصال ل “كيس شعر” أسفل الظهر وهو لا زال تحت العلاج المكثف في المستشفى .

الجدير بالذكر أن الأسير عمار الدغمة من مدينة خانيونس ، اعتقل بتاريخ 4-11-2009 وحكم بالسجن 13عاما بتهمة انتمائه لكتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح ، وقد خاض إضرابا عن الطعام عام 2012 احتجاجا علي منع الاحتلال لذويه من زيارته لفترة طويلة وهو يقبع حاليا في سجن رامون .