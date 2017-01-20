الأونروا وجامعة بيت لحم يبحثان تنفيذ مشروع تطوير معهد إدارة الفنادق

بيت لحم/PNN – التقى اليوم الأخ الدكتور بيتر براي، رئيس جامعة بيت لحم والسيد سكوت أندرسن، مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في الضفة الغربية، لبحث تفاصيل ومجريات تنفيذ مشروع تطوير معهد إدارة الفنادق والسياحة التابع للجامعة.

ستقوم الأونروا بتنفيذ هذا المشروع بتبرع سخي مقدم من المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق السعودي للتنمية بمبلغ (10) ملايين دولار أمريكي، وذلك ضمن حزمة من المشاريع الهامة التي تم توقيع مذكرة التفاهم بشأنها بين الصندوق والأونروا في 27 نوفمبر 2016م.

يعد هذا المشروع نقلة نوعية في مسيرة المعهد الأكاديمية، حيث سيتم من خلال المشروع توسعة المعهد ونقله إلى موقعه الجديد على الشارع الرئيس المؤدي لساحة كنيسة المهد وسط مدينة بيت لحم، حيث سيحتوي المعهد الجديد على فندق تعليمي بسعة 35 غرفة، عدا عن تطوير وتحديث المرافق والمناهج التعليمية كجزء من مشاريع خطة الجامعة الإستراتيجية التطويرية المعتمدة عام 2013م ضمن احتفالات الجامعة باليوبيل الأربعين لتأسيسها.

وبهذه المناسبة، أعرب الدكتور بيتر براي، رئيس الجامعة، عن عظيم شكره وإمتنانه العميق لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله، ولحكومته الرشيدة، وللشعب السعودي على هذه اللفته الكريمة والمكرمة السخية التي تأتي في سياق جهود المملكة المستمرة في دعم صمود الشعب الفلسطيني على كافة الأصعدة، ونصرته وتثبيته على أرضه من خلال دعم قطاع التعليم ممثلاً في هذا المشروع الذي سيوفر فرص عمل لخريجي المعهد، حيث يعد القطاع السياحي من أنشط وأقدم قطاعات الاقتصاد الفلسطيني عبر التاريخ رغم جميع التحديات والمعوقات التي تحول دون تطوره وتقدمه بالشكل المأمول.

مشيدا بأهمية هذا المشروع صرح السيد أندرسون مدير عمليات الأونروا: “سيمكننا هذا التبرع السخي المقدم من المملكة العربية السعودية من الاستمرار بالإسهام في تطوير التعليم في الضفة الغربية، فكنتيجة للتطوير النوعي بشكل فارق للتعليم في معهد ادارة الفنادق والسياحة فإن فرص التوظيف التي سيحظى بها خريجو المعهد سترتفع بالمقابل”