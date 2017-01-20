مراسل PNN:الاحتلال يعتقل 6 نشطاء ويخلي باب الشمس بالقوة بعد اقامتها تعبيرا عن الاستنكار لمواقف ترامب

القدس/PNN/اخلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الجمعة العشرات من النشطاء الفلسطينين والاجانب والاسرائيليين الذين اقاموا قرية باب الشمس على تلال القدس المحتلة الشرقية قبالة مستوطنة معاليه ادوميم والمعروفة باسم منطقة E1 .

وافاد مراسل شبكة فلسطين الاخبارية PNN ان قوات الاحتلال الاسرائيلي قامت باعتقال نحو عشرة من نشطاء المقاومة الشعبية عرف منهم منذر عميرة رئيس اللجنة التنسيقية العليا لمقاومة الجدار والاستيطان والناشط محمد الخطيب و عضو المجلس الثوري لحركة فتح حسن فرجبالاضافة الى نشطاء اجانب واسرائيليين.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال وقوات ما تسمى حرس الحدود قد حاصرت النشطاء قبل ان تقوم بهاجمة الخيمة التي تم اقامتها بعنوان باب الشمس بهدف التنديد بسياسة الاستيطان الاسرائيلي واستنكار لسياسات الادارة الامريكية الجديدة ورئيسها دونالد ترامب الذي تقول المصادر انه ينوي نقل السفارة الامريكية من تل ابيب الى القدس.

وكان نشطاء المقاومة الشعبية من فلسطينين واجانب قد اعادوا بناء قرية “باب الشمس” في منطقة E1 المهددة بالمصادرة شرق القدس المحتلة صباح اليوم الجمعة .

وقال مراسل شبكة فلسطين الاخبارية PNN ان عدد من النشطاء بدأوا باقامة قرية “باب الشمس” في منطقة E1 المهددة بالمصادرة والقريبة من مستوطنة “معاليه اودميم” شرق القدس المحتلة حيث قام النشطاء ببناء خيمة تم رفع الاعلام الفلسطينية حولها فيما تجمع العشرات من جنود حرس الحدود وحاصروا النشطاء. .

وقال منذر عميرة رئيسة اللجنة التنسيقية العليا لمقاومة الجدار والاستيطان في الضفة الغربية ان قيام العشرات من النشطاء الفلسطينين والاجانب والاسرائيليين باعادة نصب خيمة باب الشمس في منطقة الاحراش المقابلة لمستوطنة معاليه ادوميم للتعبير عن رفضهم لسياسة الاستيطان ورفضهم لاي محاولات امريكية من قبل الادارة الجديدة نقل السفارة الامريكية الى القدس.

واوضح عميرة في حديثه لمراسل شبكة فلسطين الاخبارية PNN قبل اعتقاله ان قيامهم اليوم بإقتحام المنطقة القريبة من منتزه مستوطنة معاليه أدوميم بالقرب من العيزرية يهدف الى توجيه رسالة للإدارة الأمريكية قبيل استلام دونالد ترامب مهام منصبه كرئيس للولايات المتحدة الامريكية للتاكيد له ولادارته ان القدس اراضي فلسطينية محتلة .

كما اشار عميرة الى ان اعادة بناء باب الشمس يمثل ايضا رسالة للحكومة الإسرائلية التي ستقوم بالتصويت على قرار ضم معاليه أدوميم للقدس يوم الأحد للتاكيد لها ان قراراتها غير شرعية ومخالفة للقانون الدولي..

واوضح عميرة الى ان المجتمع الدولي الذي عقد في باريس مطالب اليوم بكافة الاطراف الدولية التي شاركت فيه الوقوف وقفة حقيقية ضد سياساة الاستيطان والعنصرية الاسرائيلية التي يعلن الرئيس الامريكي عن دعمها اذا كانت هذه الدول قادرة على التعبير عن ارادتها الدولية بعيدا عن الهيمنة الامريكية.

واكد عميرة ان شعبنا الفلسطيني مؤمن بحقوقه الوطنية والتي كفلتها كافة الاعراف الدولية وانه سيواصل نضاله حتى نيل حريته واستقلاله مشددا على ان التهديدات والمواقف الامريكية لا ولن تخيف ابناء الشعب الفلسطيني مشددا على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني ليكون قادرا على مواجهة التحديات .

يشار الى ان قوات الاحتلال هدمت اكثر من مرة قرية باب شمس التي شيدت من قبل مواطنين والمقاومة الشعبية، قبل نحو سنتين لرفض مخطط توطين البدو ضمن تجمعات في أبو ديس وأريحا، ومخطط “E1” الاستيطاني الذي يربط المستوطنات ببعضها البعض، ويفتت أراضي الدولة الفلسطينية المستقبلية.