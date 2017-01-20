وقفة تضامنية في السيلة الحارثية تضامنا مع أسير مريض

جنين /PNN– شارك أهالي الأسرى والأسرى المحررين، وممثلو المؤسسات الرسمية والشعبية وفصائل العمل الوطني في محافظة جنين، في وقفة تضامنية ببلدة السيلة الحارثية مع الأسير المريض أنس جرادات، المحكوم بـ35 مؤبدا و35 عاما والبالغ من العمر 36 عاما، والمحتجز في عزل عسقلان.

وقال مدير نادي الأسير الفلسطيني في جنين راغب أبو دياك، إن الوقفة التضامنية تأتي في إطار الوقوف على أوضاع الأسرى جراء الانتهاكات الاسرائيلية بحقهم، وخاصة الأسير المريض جرادات الذي يعاني من مرض الكبد، والرؤية، والمعزول منذ سنوات، وكافة الأسرى المرضى والمعزولين منهم.

وشدد على ضرورة مواصلة التحرك والعمل حتى تبييض السجون الإسرائيلية ورفع الظلم عن الأسرى، وكذلك لفضح سياسة الاحتلال.

بدوره، أكد مهند جرادات في كلمة وزير هيئة شؤون الأسرى أن الاحتلال يرتكب شتى أنواع التعذيب النفسي والجسدي بحق الحركة الأسيرة، ضاربا عرض الحائط كافة الأعراف والمواثيق الإنسانية والدولية.

وحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة على حياة الأسير جرادات وبقية الأسرى، “الذين أصبحوا حقلا للتجارب الطبية من قبل سلطات الاحتلال”.

من جانبه، قال الأسير المحرر خضر عدنان إن الايام المقبلة ستشهد حالة من التضامن مع الاسير جرادات وجميع الأسرى، نظرا لما يعانيه الأسير جرادات من سوء للأوضاع الصحية وسياسة العزل الانفرادي.

كما ثمن محمد جرادات في كلمة ذويي الأسير دور نادي الأسير وجميع الفعاليات والقوى على الوقفة التضامنية.

وقال: نحن نلتقي لكي نرفع الصوت ضد الظلم الذي يعيشه فلذة كبدها وجموع الأسرى، وبخاصة المرضى منهم والمعزولين.

وناشد الناشط في الدفاع عن الحركة الأسيرة فراس شواهنة في كلمته بالاعتصام المجتمع الدولي بالضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لرفع الظلم عن الأسير جرادات وجميع الأسرى، محملا سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة على حياة أنس، وبقية المعتقلين الذين يعانون من ظروفه صحية أو اعتقالية صعبة.