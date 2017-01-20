الاحتلال يقمع المسيرات السلمية الاسبوعية ويصيب عددا من المشاركين بالاختناق

رام الله/PNN-أصيب ظهر اليوم الجمعة، عدد من المواطنين إلى جانب نشطاء سلام وأجانب بالاختناق خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة بلدة نعلين السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان ومصادرة الأراضي غرب محافظة رام الله والبيرة.

وأفاد مصدر محلي، بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المشاركين في المسيرة، وصوب المنازل الواقعة في المنطقة الجنوبية للبلدة، ما أدى إلى إصابة العديد من المواطنين بحالات اختناق بينهم رضيعة لا يتجاوز عمرها ثمانية أشهر.

من جانبه، قال عضو اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في نعلين محمد عميرة إن أهالي نعلين أدوا صلاة ظهر الجمعة في الجهة الجنوبية بالقرب من الجدار، وعقب انتهاء الصلاة انطلق المشاركون في المسيرة السلمية، حيث قمعها جنود الاحتلال المتواجدين في المكان.

وأضاف: رفع المتظاهرون العلم الفلسطيني، إلى جانب صور الشهداء والأسرى، ورددوا الهتافات الغاضبة والمنددة بجرائم الاحتلال.