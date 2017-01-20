5 استخدامات لا تعرفها عن الملح

عُرف الملح منذ قرون لأهميته الغذائية، واستخداماته المتنوعة، واستخدامه ليس مقتصر على الأطباق فقط، بل يمكننا استعماله لغير الأكل والاستفادة منه، فلا تتعجب من ذلك، إذا أردت اكتشاف مزاياه ما عليك سوى قراءة هذا المقال.

هناك 5 استخدامات لا تعرفها للملح: 1- لتنظيف المكواة يوضع القليل من الملح على الورق ثم يتم كي الملح بالمكواة التي تتخلص من أي رواسب على سطحها.

2- للتخلص من دهون المقلاة يتم وضع الملح والماء المغلي بها لمدة 20 دقيقة.

3- يمكن تنظيف اسفنجة المطبخ بوضعها في المياه والملح بالمايكروويف لمدة دقيقة.

4- للتخلص من بقايا القهوة يتم غسل الكوب بالملح ثم شطفه بالمياه.

5- للسيطرة على البيض المسكوب يوضع أعلاه بعض الملح.