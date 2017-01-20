ممثلو نادي أهلي الخليل بغزة يهنئون القواسمي ومجلس الإدارة الجديد

غزة/PNN-بارك ممثلو نادي أهلي الخليل بغزة بانتخاب مجلس إدارة النادي الجديد برئاسة السيد حيان القواسمي متمنين لهم التوفيق والنجاح في خدمة القلعة الاهلاوية.

وأجرى خليل عطالله رئيس مجلس إدارة ممثلي نادي اهلي الخليل بغزة اتصالا هاتفيا بالسيد حيان القواسمي هنأه خلاله باسم مجلس إدارة ممثلي اهلي الخليل بالمحافظات الجنوبية وباسم كافة جماهير النادي بغزة، كما واجرى عدة اتصالات مع أعضاء مجلس الإدارة الجديدة لتهنئتهم بانتخابهم.

وقال عطالله انه من دواعي الفخر والاعتزاز ان نادي اهلي الخليل استطاع إعادة اللحمة الكروية بين الضفة والقطاع بعد انقطاع سنوات طويلة من خلال بطولة كأس فلسطين، ليؤكد على وحدة الوطن.

وأضاف ان اهلي الخليل نادي بطولات وانجازات، متمنيا التوفيق للنادي في قادم البطولات من اجل المحافظة على هذه الإنجازات الكبيرة وحصد المزيد من البطولات، مثمنا تواصل النادي مع جماهيره وممثليه في قطاع غزة.

وشكر عطالله مجلس الإدارة السابق برئاسة السيد كفاح الشريف على المجهودات الكبيرة التي بذلوها من اجل إنجاح مسيرة النادي، وقيامهم بإصدار بطاقات عضوية في النادي لمجلس إدارة ممثلي اهلي الخليل بغزة، مثمنا دور جماهير ورابطة اهلي الخليل في دعم النادي.

من جانبه أعرب حيان القواسمي عن سعادته بالتواصل مع ممثلي النادي في قطاع غزة، موجها شكره وتقديره لهم لمساندتهم الدائمة للنادي وخاصة خلال تواجده في القطاع خلال العامين الماضيين، وعلى كافة النشاطات والفعاليات التي يقومون بها باسم النادي.

وأشار الى انه سيستمر بالتواصل مع ممثلي النادي في غزة ووضعهم بكل تفاصيل الفعاليات الرياضية التي تخص النادي والجماهير، آملا ان تتاح الفرصة لاستقبال مجلس إدارة ممثلي النادي في قطاع غزة بمقر النادي بمدينة الخليل.

الجدير ذكره ان الجمعية العمومية لنادي اهلي الخليل انتخبت مساء الخميس مجلس إدارة جديد للنادي يتكون من 27 عضوا وهم: حيان القواسمي، حمزة غيث، محمد زين قفيشة، مأمون الشريف، يوسف التكروري، لؤي بدارين، معمر المحتسب، أيمن القواسمي، نضال المحتسب، رمزي سياج، مالك دوفش، شريف أبو زاكية، اقبال فراح، ماجد النجار، عاصم الجعبة، سامر الشعراوي، شادي دويك، حمدي أبو زينة، لؤي الجعبري، حازم شيوخي، حاتم شاهين، ناصر شيوخي، مأمون السيوري، سفيان أبو خلف، صابر علامي، محمد زلوم، كفاح الشريف.

وتم خلال الاجتماع تجديد الثقة بالرئيس الفخري محمد نافذ الحرباوي لولاية جديدة بموافقة كل الحضور.