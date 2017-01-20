هارتس:اجهزة الامن الاسرائيلية اطلعت نتنياهو على سيناريوهات تدهور الاوضاع حال نقل ترامب السفارة للقدس

بيت لحم/ترجمة خاصة PNN/ كشفت صحيفة هارتس الاسرائيلية اليوم الجمعة النقاب عن اطلاع اجهزة الامن الاسرائيلية لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على سيناريوهات تدهور الاوضاع الامنية والسياسية حال نفذ الرئيس الامريكي دونالد ترامب وعه بنقل السفارة الامريكية من تل ابيب الى القدس.

وقالت صحيفة هارتس ان وزارة جيش الاحتلال اطلعت رئيس الحكومة الاسرائيلية على خطة امنية رسمتها اسرائيل حال تدهورت الاوضاع اذا ما نقل الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب سفارة بلاده من تل ابيب الى القدس.

وبحسب الصحيفة قال مسؤولون بوزارة جيش الاحتلال انهم و وفق توجيهات نتنياهو اعداد خطة امنية قبل موعد تنصيب الرئيس الامريكي موضحين انهم استكملوا الاستعدادات الأمنية لاي تطورات خطيرة قد تحدث اذا ما تم نقل السفارة حيث قدم الجيش والشرطة والشاباك لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وكبار الوزراء سيناريوهات تفاقم العنف حال نفذ ترامب وعده.

وبحسب الصحيفة كان نتنياهو قد دعا في وقت سابق من هذا الأسبوع لعقد جلسة مشاورات امنية خاصة تحضيرا لامكانية اعلان نقل السفارة حيث حضر الجلسة كل من وزير حرب الاحتلال افيغدور ليبرمان و وزير الأمن العام جلعاد اردان، كما شارك كبار المسؤولين في الجيش الاسرائيلي والشرطة والشين بيت.

ووفقا لمسؤولين كبيرين في اسرائيل على اطلاع على تفاصيل المشاورات، قال نتنياهو ومسؤولين آخرين في الاجتماع ان اسرائيل ليس لديها معلومات مؤكدة حول ما إذا كان ترامب سوف يعلن نقل السفارة موضحين ان نتنياهو تحدث هاتفيا مع ترامب عدة مرات منذ انتخابه، ولكنه لم يتلق إجابة واضحة على موضوع نقل السفارة.

وقالت الصحيفة ان الاجتماع عقد على خلفية اعلان اكثر من مسؤول فلسطيني ان الاوضاع ستتفجر اذا ما اعلن ترامب عن نقل السفارة الى القدس فيما اوضح جهاز الامن العام الاسرائيلي الشاباك والاستخبارات العسكرية واستخبارات الشرطة انه ليس لديهم معلومات عن امكانية وقوع هجمات أو اضطرابات متوقعين سيناريو واحد هو أن الهدوء النسبي قد ينتابه بعض الاحداث فيما ستكون ردود الافعال في وسائل الإعلام وبين المسؤولين.

وعلى الرغم من ذلك قال الجيش الإسرائيلي والشرطة انهما اتما استعداداتها لسيناريوهات العنف في مختلف أنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وأشار أحد المسؤولين أنه منذ تدور القضية حول القدس، ويعتقد الفلسطينيون أن هذه المسألة لها صبغة دينية، مما يزيد من حساسيتها.

ووفقا لمسؤولين كبار في فقد طالب نتنياهو في نهاية الاجتماع الجيش الإسرائيلي والشرطة والشاباك لاستكمال الاستعدادات الأمنية وسط حالة عدم اليقين خصوصا في ظل ازدياد الافتراضات ان ترامب قد يصدر اعلانا على موضوع نقل السفارة في أي لحظة بعد دخوله البيت الأبيض.

وبحسب الصحيفة فقد ناقش نتنياهو الموقف الفلسطيني خصوصا بعد ان اطلق الفلسطينيون قبل نحو أسبوعين، حملة اعلامية ودبلوماسية ضد نقل السفارة حيث أشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى هذه المسألة عدة مرات، قائلا إن الفلسطينيين لن يردوا بعنف على مثل هذه الخطوة، ولكنهم سيستخدمون القنوات الدبلوماسية والقانونية.