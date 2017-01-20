تنصيب ترامب رئيسًا واحتجاجات عنيفة بواشنطن

واشنطن/PNN – وصل دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إلى مبنى الكابيتول، بدأت مراسم تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة، بدءًا باستقبال الضيوف وأداء قسم اليمين، ومن ثم إلقاء خطابه الأول.

ووصل ترامب إلى البيت الأبيض في وقت سابق من اليوم الجمعة، حيث عقد اجتماعا أخيرا مع باراك أوباما قبل أن يؤدي اليمين خلفا له في منصب رئيس الولايات المتحدة.

وقام آالاف المتظاهرين في العاصمة واشنطن بتحطيم واجهات محلات تجارية، احتجاجًا على تنصيب ترامب رئيسًا للولايات المتحدة، قبل نحو ساعتين من أدائه قسم الولاء رئيسًا للولايات المتحدة.

وأظهرت صور بثتها وسائل إعلام أميركية مواجهات واحتكاكات بين المتظاهرين الذين يرتدون الملابس السوداء، في محاولة لمنعهم من مواصلة الاحتجاج.

وتناول دونالد وميلانيا ترامب الشاي مع باراك وميشيل أوباما في أحد صالونات البيت الأبيض، قبل أن يتوجهوا معا في الموكب نفسه إلى مبنى الكابيتول حيث سيؤدي ترامب اليمين كرئيس قبل أن يلقي خطابه.

ووجه الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، باراك أوباما، كلمة الشكر الأخيرة إلى الشعب الأميركي بينما كان يلوح للصحافيين خارج المكتب البيضاوي حيث نطق بعبارة ‘ شكرا لكم’.

وردا على سؤال وجهه أحد الصحافيين لأوباما، الذي كان يتجول لأخر مرة على طول رواق البيت الأبيض، حول ما إذا كان سيشعر بالحنين، أجاب أوباما ‘بالطبع’.

وردا على سؤال آخر عما يريد أن يقوله في كلماته الأخيرة إلى الشعب الأميركي، في الوقت الذي يترك فيه مهام منصبه بعد ثماني سنوات، قال أوباما ببساطة ‘شكرا لكم’.