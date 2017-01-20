اخبار فلكية 20-01-2017

ليل الخميس 19.1.2017 انتقلت الشمس من برج الجدي الى برج الدلو, ستمكث فيه حتى ظهر يوم السبت 18.2.2017, سيشعر مواليد برج الدلو تدريجيا من الآن فصاعدا بتحسن يطرأ على صحتهم ويستعيدون نشاطهم المفقود.

يستفيد معهم مواليد الابراج الهوائية الاخرى اي الجوزاء والميزان والنارية اي الحمل, الاسد والقوس.

وجود الشمس في الدلو يحثنا على تكوين صداقات كثيرة والنظر الى الآخرين نظرة انسانية شاملة كما تزداد الرغبة لدينا في التجديد في اسلوب حياتنا اليومية.

لوجود الشمس في الدلو تأثير ملحوظ على كافة مواليد الابراج, فيما يلي ابرز ذلك اتأثير:

الحمل: ينشط مواليد هذا البرج اجتماعيا ويتعرفون على اصدقاء جدد.

الثور: يدفعون بمصالحهم في مجال العمل وينجحون في تدعيم مركزهم الاجتماعي.

الجوزاء: ينشطون في السفر والاتصالات البعيدة ويستفيد التجار في عمليات الاستيراد والتصدير ومنهم من يتابع قضية قضائية.

السرطان: ينشغلون في اعادة تنظيم امورهم المالية وثمة فرصة لمكسب مصدره تعويض او شراكة او قرض.

الاسد: يعززون شراكتهم.

العذراء: يستفيدون في مجال العمل, لينتبهوا الى صحتهم اكثر.

الميزان: يجتازون بصورة عامة فترة ايجابية عاطفيا وماليا, فترة مناسبة للنساء للدخول في الحمل.

العقرب: تتركز الاستفادة في الامور العقارية والبيتية والعائلية.

القوس: ينشطون في السفر والدراسة والاتصالات وممارسة هواية ويعززون العلاقة مع الاخوة والجيران.

الجدي: تكون مكاسب مالية اغلبها من العمل.

الدلو: يبدأون تدريجيا فترة أفضل تعيد اليهم نشاطهم المفقود.

الحوت: على عكس مواليد الدلو يدخلون فترة غير مريحة تتطلب منهم الانتباه الى صحتهم.