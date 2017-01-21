الاحتلال يستهدف منازل المواطنين شرق خان يونس

وبحسب المصادر المحلية فإن قوات الاحتلال فتحت نيران الرشاشات الثقيلة صوب أراضي المزارعين ومنازل المواطنين شرق مدينة خان يونس، ما أدى إلى تضرر عدد منها مادياً، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف قاطنيها.

وكانت طفلة (6 أعوام) من بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، أصيبت مساء الجمعة، برصاصة في بطنها أطلقها جنود الاحتلال المتمركزين في أبراج المراقبة المقامة على الشريط الحدودي شمال البلدة، ونقلت إلى المستشفى الإندونيسي في البلدة، ونظراً لخطورة حالتها تم تحويلها إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة للعلاج.

يذكر أن قوات الاحتلال تتعمد بشكل يومي استهداف المواطنين والمزارعين في المناطق القريبة من الحدود شمال وشرق القطاع بإطلاق النار عليهم.