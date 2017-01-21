اسعار العملات: الدولار: 3.80/ اليورو:4.06 /الدينار:5.37/ الجنيه:0.20 52 دقيقة مضت أقتصاد 58 زيارة إقـــرا أيـضـا ... الذهب يتماسك بعد أكبر هبوط بأكثر من شهر 1 يوم مضت اسعار العملات: الدولار: 3.81/ اليورو:4.07 /الدينار:5.38/ الجنيه:0.20 1 يوم مضت بيت لحم/PNN- جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي، اليوم السبت، على النحو التالي: صرف الدولار الأمريكي مقابل: 3.80 شيقل. صرف اليورو الأوروبي مقابل: 4.06 شيقل. صرف الدينار الاردني مقابل: 5.37 شيقل. صرف الجنية المصري مقابل: 0.20 شيقل. 2017-01-21 Mariam Dannoun شاركها Facebook Twitter Google + Stumbleupon LinkedIn Pinterest