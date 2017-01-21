يعقوب شاهين يتحدى العالم ومواقع التواصل الاجتماعي تشتعل على انتقاد أحلام والملكة تعتذر

بيروت/PNN- أشعل الأسمراني يعقوب شاهين مسرح أراب أيدل بإطلالته الجريئة وأدائه الرائع لأغنية “اتحدى العالم” للفنان القدير صابر الرباعي, وسط تفاعل كبير من الحضور المميز الذي حضرت إلى الاستديو من أجل تشجيعه, فضلًا عن الجماهير التي تابعته عبر شاشات العرض في كل بقاع العالم.

واشتعلت مواقع التواصل الإجتماعي على الهجوم والانتقاد اللاذع الذي وجهته أحلام ليعقوب شاهين بصورة غريبة, أثارت استياء كل متابعي البرنامج وجمهور الأسمراني, فيما اعتذرت الملكة عبر حسابها الشخصي على “سناب شات” بفيديو ليعقوب شاهين, بعد أن اعتذرت منه شخصيًا في الكواليس, وأوضحت له أن انتقادها نابع من خوفها عليه وحبها الشديد لأدائه وفنه الرائع

وأعلن يعقوب عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك, وتويتر” عن أن أغنيته لليلة الجمعة ستكون بمثابة مفاجأة, مشيرًا إلى أن الجماهير تعشق سماع الأغاني بأدائه الرائع.

ورغم مروره بوعكة صحية أصابته في الأحبال الصوتية نتيجة التدريبات المكثفة, ومنعه من الطبيب المختص في البرنامج من الغناء, إلا أنه أصر أن يطل على جمهوره الكبير بصوته الرائع, والذي بدت علامات المرض واضحة عليه.

الأسمراني أكد في تصريح خاص على أنه يصر على مواصلة المنافسة, وحث جمهوره على بذل المزيد من الجهود والتصويت له من أجل الحصول على لقب محبوب العرب, ويكون عند حسن ظن الجميع, ودعا جمهوره إلى الابتعاد عن الانتقادات لبعض أفراد لجنة التحكيم, والتركيز على التفاعل معه عبر صفحاته الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي, ومساعدته في اختيار الأغاني للأسبوع المقبل.

لجنة التحكيم وخصوصا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أشادت بأداء الأسمراني وأعطته 11 على 10 نظرًا لأدائه أغنية “اتحدى العالم” بصوته الجميل, فيما وجه الفنان وائل كفوري نصيحة ليعقوب مطالبا اياه بالتركيز على الموال والقدود الحلبية, التي تميز صوته وتبرز أدائه الرائع.

يُذكر أن الفنان الفلسطيني يعقوب شاهين ينافس بقوة على لقب “محبوب العرب” في برنامج المواهب العربي الشهير “أراب أيدل” من بين عشرة متسابقين من جميع الدول العربية بينهم ثلاثة فلسطينيين.