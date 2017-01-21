وأكدت صحيفة “ماركا” أن رونالدو تعرض لضربة قوية في يده اليمني أثناء تدريبات الفريق، حيث اضطر اللاعب لوضع ضمادة على يده.

والتقطت عدسات المصورين اللاعب البرتغالي، وهو يصعد لحافلة الفريق أثناء التوجه إلى الفندق، حيث كان يرتدي ضمادة على يده اليمنى ما يؤكد إصابته.

وأوضح أطباء النادي الملكي أن الضربة التي تعرض لها اللاعب قوية، لكنه من المرجح أن يشارك في مباراة مالاجا. وعلقت الصحيفة “صحيح أن رونالدو سيشارك في المباراة، لكنه لن يكون مرتاحا أثناء اللعب”.