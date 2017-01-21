مدريد/PNN- ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، تعرض لإصابة قوية في تدريبات فريقه اليوم، الجمعة، أثناء الاستعداد لمواجهة مالاجا غدًا، السبت، ضمن منافسات الدوري الإسباني.
وأكدت صحيفة “ماركا” أن رونالدو تعرض لضربة قوية في يده اليمني أثناء تدريبات الفريق، حيث اضطر اللاعب لوضع ضمادة على يده.
والتقطت عدسات المصورين اللاعب البرتغالي، وهو يصعد لحافلة الفريق أثناء التوجه إلى الفندق، حيث كان يرتدي ضمادة على يده اليمنى ما يؤكد إصابته.
وأوضح أطباء النادي الملكي أن الضربة التي تعرض لها اللاعب قوية، لكنه من المرجح أن يشارك في مباراة مالاجا.
وعلقت الصحيفة “صحيح أن رونالدو سيشارك في المباراة، لكنه لن يكون مرتاحا أثناء اللعب”.
ويستضيف ريال مدريد، مالاجا في سانتياجو برنابيو ضمن منافسات المرحلة 19، حيث يسعى الفريق الملكي للعودة إلى طريق الانتصارات بعد خسارة آخر مباراتين أمام إشبيلية وسلتا فيجو.