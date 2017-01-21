“فيفا” يحسم موقف لاعب ليفربول “المتمرد”

لندن/PNN- حصل جويل ماتيب، مدافع ليفربول، أخيرا على الضوء الأخضر من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لاستئناف اللعب مع النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما رفض تمثيل الكاميرون في كأس الأمم الإفريقية.

ووجهت الدعوة إلى ماتيب للانضمام لتشكيلة الكاميرون رغم اعتزاله اللعب الدولي في 2015، ولم يؤكد الاتحاد الكاميروني لكرة القدم ما إذا كان بوسع المدافع اللعب مع ناديه أثناء إقامة النهائيات في الجابون.

وتنص لوائح الفيفا على أن اللاعب الذي يرفض تلبية دعوة للانضمام لمنتخب بلاده لا يمكن أن يلعب مع ناديه.

لكن ليفربول قال في بيان مساء أمس، الجمعة، إن كل الاتهامات الموجهة للنادي واللاعب أسقطها الفيفا.

وأضاف ليفربول في موقعه على الإنترنت “بعد حكم الفيفا يعتبر النادي الآن اللاعب متاحا”.

وقال يورجن كلوب، مدرب ليفربول، للصحفيين في وقت سابق من يوم الجمعة “الأمر صعب لأنه لا يوجد الكثير من الوقت للتدريب”.

وطلب ليفربول المشورة حول أحقية ماتيب في اللعب بعدما قدم الاتحاد الكاميروني لكرة القدم شكوى ضده إلى الفيفا.

واستبعده ليفربول من التشكيلة التي تعادلت 1-1 مع مانشستر يونايتد يوم الأحد الماضي، مع سعي النادي للحصول على توضيح من الفيفا حول موقفه، كما غاب عن الفوز 1-صفر على بليموث أرجايل في مباراة إعادة بالدور الثالث لكأس الاتحاد الانجليزي يوم الأربعاء.

ولم تطلب الكاميرون من الفيفا منع ماتيب من اللعب مع ليفربول، لكنها لم تسمح له في المقابل بالمشاركة، لأن هذا قد يسبب غضبا في البلاد في ظل رفض 8 لاعبين خوض النهائيات القارية.

ويستطيع ليفربول تقليص الفارق مع تشيلسي المتصدر إلى 4 نقاط إذا فاز على سوانزي سيتي متذيل الترتيب اليوم، السبت.

ويأمل كلوب أن يكون المدافع ناثانيل كلاين ولاعب الوسط جوردان هندرسون لائقين للعب.

وغاب كلاين عن آخر مباراتين بسبب إصابة في الضلوع، بينما لم يشارك هندرسون ضد بليموث في الكأس كاجراء احترازي بعد تعافيه من إصابة في كعب القدم.