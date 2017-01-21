بوكيتينو يستفز مانشستر سيتي قبل صدام “البريمييرليج”

برشلونة/PNN- يرى ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، أن ناديه أكبر من مانشستر سيتي، قبل المواجهة التي تجمع الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ22 من عمر مسابقة “البريميرليج”.

وقال بوكيتينو، في تصريحات نقلها موقع “فور فور تو”: “تاريخيًا توتنهام أكبر من مانشستر سيتي، جماهير توتنهام هي الأكبر”.

وأضاف المدرب الأرجنتيني: “يمكنك المقارنة في إسبانيا، بين إسبانيول وبرشلونة، يمكنك قياس هذه الفجوة، أما هنا فمن الصعب جدًا القيام ذلك، إنه عالم مختلف تمامًا”.

وتطرق بوكيتينو للحديث عن بيب جوارديولا، مدرب السيتيزنز، موضحًا: “خسارته أمام إيفرتون (4-0)، لا تغير إعجابي أو أفكاري عنه، في بعض الأحيان يمكنك الفوز وأخرى تتعرض للخسارة”.

وتابع: “هو يحتاج للوقت، الوضع الذي يعيشه السيتي يمكنهم من الفوز بالألقاب، عليه فقط الانتظار، لا توجد حاجة لإظهار موهبته، لديه جودة حقيقية كمدرب، لقد أظهر ما يكفي خلال تدريبه لبرشلونة وبايرن ميونيخ”.

ويدخل السبيرز المباراة في المركز الثاني بجدول ترتيب البريميرليج، برصيد 45 نقطة، في حين يحتل السيتي المركز الخامس برصيد 42 نقطة.

المصدر: كووورة.