صدور الترتيب العالمي لقوة “جوازات السفر” لدول العالم 2017

حافظت الجمهورية الألمانية على صدارتها في التصنيف العالمي للسفر بأقوى جواز سفر في العالم لعام 2017، وذلك للعام الثاني على التوالي.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن السويد جاءت في المركز الثاني بفارق بسيط مع ألمانيا، بينما حلت سنغافورة في المركز الثالث، تبعتها الدنمارك في المركز الرابع، ثم فنلندا، وفرنسا، وإسبانيا، وسويسرا، والنرويج.

وتقدمت بريطانيا التي احتلت المركز العاشر على الولايات المتحدة التي حلت في المركز الحادي عشر لتخرج من تصنيف العشرة الكبار.

وسجلت سنغافورة مع كوريا الجنوبية التي حلت في المرتبة 24، أقوى دولتين في آسيا في هذا التصنيف للعام الجديد.

المملكة العربية السعودية حلت في المرتبة 112، بعدد دول يبلغ 67 دولية يُمكن لحاملي الجواز السعودي دخولها دون تأشيرة، أو الحصول على التأشيرة بعد الوصول إلى مطاراتها، وفقًا للتصنيف العالمي السنوي الذي تجريه مؤسسة Passportindex.org.

وحلت الإمارات كأول دول عربية في التصنيف في المرتبة 58، تلتها الكويت 98، ثم قطر 99، والبحرين 104، وعمان 107، بينما حلت سوريا والعراق وأفغانستان في آخر القائمة المكونة من 199 دولة، كما جاءت إيران في المرتبة 188 سبقتها ليبيا بمرتبة واحدة.

ويعتمد التصنيف على عدد التأشيرات المفتوحة أمام مواطني كل دولة كمؤشر على قوة جواز سفر هذه الدولة، مما يتيح لمواطنيها الدخول إلى هذه الدولة والسفر عبر مناطق مختلفة في العالم، ويشمل ذلك التأشيرات المفتوحة تمامًا أمام مسافري هذه الدولة، أو الحصول على التأشيرة لدى الوصول إلى المطارات.

ويسمح جواز السفر الألماني -على سبيل المثال- لمواطنيها بدخول 158 دولة حول العالم بدون تأشيرة، تأتي بعدها السويد وسنغافورة بعدد دول 157، وتتقدم السويد لأن مواطنيها يمكنهم الدخول إلى 123 دولة بدون تأشيرة تمامًا فتتجاوز سنغافورة بدولة واحدة.