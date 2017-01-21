مركز الدراسات النسوية يصدر مواد للأطفال والمراهقين من ذوي الإعاقة

رام الله/PNN- “ضمن اهتمام مركز الدراسات النسوية بإدماج ذوي الإعاقة من الجنسين في برامج المركز، فقد باشر المركز بإدماج الأطفال والمراهقين ذوي الإعاقة من الجنسين في برنامج “أمان” للوقاية من التحرش الجنسي، والذي يتم تنفيذه في المدارس الحكومية والخاصة وتلك التابعة لوكالة الغوث منذ العام 2005 وحتى الآن.

ويهدف البرنامج إلى تمكين الأطفال والمراهقين من الجنسين من حماية أنفسهم من التحرش الجنسي من خلال توعيتهم وتزويدهم بالمهارات الحياتية اللازمة… وفي هذا الإطار فقد قام المركز بإصدار قصص الأطفال الخاصة بالموضوع (قصة سمارة، وهيا بنا نحكي) بالإضافة إلى كتيب إرشادي للمراهقين والمراهقات بلغة “بريل” لتمكين ذوي الإعاقات البصرية من قراءة القصص والاستفادة منها، كما قام المركز بتسجيل القصص على CD لتمكينهم من الاستماع إلى القصة، في الوقت الذي تضمن القرص ترجمة بلغة الإشارة لتمكين ذوي الإعاقات السمعية منه أيضاً.

هذا وسيقوم المركز بالتعاون مع المؤسسات المختلفة التي تعنى بذوي الإعاقات لتنفيذ البرنامج فيها وتوزيع هذه الإنتاجات الهامة.”