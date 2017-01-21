د. مصطفى البرغوثي: الاحتلال يشن حربا استيطانية يجب مواجهتها

رام الله/PNN- قال الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي، اليوم السبت، ان الاحتلال الاسرائيلي يشن هجمة استيطانية مستورة ضد الشعب الفلسطيني يجب مواجهتها بالمقاومةالشعبية والمقاطعة.

وجاءت تصريحات البرغوثي في تصريح صحفي ادان فيه اقدام قوات الاحتلال على محاصرةقرية باب الشمس واعتقال نشطاء المقاومة الشعبية منها، اضافة الى ادانته قيام الاحتلال بهدم١٨ منشأة في قلنديا.

وأضاف البرغوثي أن سياسة الامر الواقع التي يحاول الاحتلال الاسرائيلي فرضها على الارض ومحاولات كسب الزمن يجب ان تواجه بالوحدة وانهاء الانقسام فورا ورص الصف الفلسطيني في إطار قيادة وطنية موحدة تقود الشعب الفلسطيني في مقاومته للاحتلال وممارساته العنصرية.