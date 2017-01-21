الرئيس اللبناني: قضية فلسطين يجب أن تبقى حية للوصول إلى سلام عادل في المنطقة

وقال الرئيس عون خلال لقائه الامين العام للجامعة العربية احمد ابو الغيط في العاصمة اللبنانية بيروت، إن لبنان يدعم كل ما من شأنه ان يحقق التضامن بين الدول العربية.

واعتبر أن الجامعة لا تزال مرجعية، متمنيا ان تتمكن القمة العربية المزمع عقدها في الاردن في 29 اذار/مارس المقبل، من معالجة القضايا العربية الراهنة، مؤكدا ان لبنان سيساهم في اي جهد عربي في هذا الاتجاه.

من جانبه، قال أبو الغيط في تصريحات له بعد اللقاء، إن زيارتي للبنان تأتي للتأكيد على دعم الجامعة للبنان وتثمينها الكبير للدور الذي يلعبه داخل الجامعة العربية وخارجها.

واوضح أن اللقاء تناول ايضا بحث التحضيرات الجارية لانعقاد القمة العربية المقبلة واهمية مشاركة الرئيس عون فيها، اضافة الى الاوضاع الراهنة في عدد من الدول.

وحول عهد الرئيس الاميركي الجديد دونالد ترامب وتصريحاته لجهة العلاقات بين اميركا واسرائيل، قال أبو الغيط: إن الكثير من التصريحات تحتاج الى تدقيق، وهو ما ينسحب ايضا على التصريحات المقبلة، بمعنى اننا لا نعرف ماذا ينوي الرئيس ترامب ان يفعله بعد الاحاديث الطويلة الممتدة على مدى عام.

وأضاف: نتابع ونراقب ويشغلنا كثيرا حديث الرئيس ترامب عن القدس، ونأمل أن يأخذ حذره ويتحسب من خطوات في ما يتعلق بالقدس الشرقية، لان الوضع قد تكون له عواقبه العميقة جدا اذا ما اتخذت خطوة غير مدروسة.