كتائب ابو علي مصطفى تعلن اختراقها عشرات المواقع الاسرائيلية

بيت لحم/PNN- أعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم السبت، تمكنها من اختراق وإسقاط عشرات المواقع الهامة للاحتلال الاسرائيلي.

وأضافة الكتائب في بيان صحفي لها أن هذه الموجة الهجومية التي أطلقت عليها الكتائب اسم ” السهم الثاقب ” تأتي في إطار الرد على الجرائم المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي ضد شعبنا في القدس والضفة المحتلة وقرية أم الحيران التي تتعرض للتنكيل الإجرامي بحق أهلها من قبل العدو الاسرائيلي لتهجيرهم عنها .

هذا وقد وضعت كتائب الشهيد ابو علي مصطفى صورة على صفحات المواقع تحمل شعار الكتائب وعبارة “الموت للصهاينة” باللغة العربية والانجليزية والعبرية، وفيديو للشهيد القائد المؤسس الدكتور جورج حبش .