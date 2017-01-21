الشرطة :مصرع 3 اشخاص وإصابة 185 في 211 حادث سير الاسبوع الماضي

رام الله/PNN- لقي 3 اشخاص مصرعهم واصيب 185 شخص بجراح في 211 حادث سير وقعت الاسبوع الماضي بالضفة الغربية.

وأوضح بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة وصل PNN نسخة عنه: أن إدارة شرطة المرور سجلت 211 حادث سير نتج عنها مصرع 3 اشخاص واصابة 185 شخص وصفت اصابة 4 منهم بالخطيرة ووصف اصابة 18 شخص بالمتوسطة، فيما وصفت اصابة 163 شخص بالبسيطة.

وأشار البيان أن شرطة المرور فحصت الاسبوع الماضي 5581 مركبة وأنزلت عن الشارع 135 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة فيما حررت 4241 مخالفة مرورية، و حجزت 303 مركبة للتأكد من قانونيتها واتلفت 217 مركبة غير قانونية.