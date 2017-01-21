معايعة توقع مع نظيرها السوداني مذكرة تفاهم مشتركة

بيت لحم/PNN- وقعت وزيرة السياحة والاثار رُلى معايعة مذكرة تفاهم مشتركة مع نظيرها السوداني وزير السياحة والآثار والحياة البرية محمد أبوزيد

وجاء توقيع المذكرة في جناح دولة فلسطين في معرض مدريد السياحي الدولي، وبحضور بحضور سفير دولة فلسطين لدى اسبانيا السفير كفاح عودة وسفير جمهورية السودان لدى مملكة اسبانيا، إضافة لممثلي القطاع السياحي الفلسطيني والسوداني وعدد من وسائل الإعلام والمهتمين بالقطاع السياحي

وأكدت معايعة على العلاقات التاريخية التي تربط فلسطين بالسودان، هذه العلاقات التي تؤكد عمق أواصر المحبة التاريخية بين الشعبين، مؤكدة ضرورة الحفاظ عليها وتعزيزها في كافة المجالات.

وتحدثت معايعة عن استعداد فلسطين للتعاون في كافة المجالات لتطوير العلاقات الثنائية المشتركة مع جميع الاشقاء العرب. وذلك لدعم زيارة الاشقاء العرب لفلسطين، لما لهذا الزيارات من أثر كبير في تعزيز الاقتصاد الفلسطيني وفي دعم صمود الشعب الفلسطيني عبر استخدام مكاتب سياحة فلسطينية، ومن خلال برامج سياحية فلسطينية تعتمد على استخدام المنشآت السياحية الفلسطينية والتعامل مع الفلسطينيين بشكل مباشر، لتوضح عمق ومتانة العلاقات الفلسطينية العربية، والتفاف العالم العربي ووقوفهم إلى جانب أشقائهم الفلسطينيين حيث شملت مذكرة التعاون العديد من المجالات السياحية والاثرية ومجال تبادل المعلومات والخبرات والكفاءات واستقبال الوفود السياحية ومجال الترويج والتسويق العالمي

بدوره فقد أكد الوزير السوداني محمد أبوزيد على أهمية التعاون السوداني الفلسطيني المشترك في المجال السياحي، لما لهذا التعاون من أهمية في تطوير القطاعين في البلدين الشقيقين، والذي سيتعزز من خلال هذه المذكرة. مبدياً أعجابه الشديد بجناح دولة فلسطين في معرض مدريد السياحي الدولي.