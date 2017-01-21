قلقيلية: المحافظ يلتقي اللواء الرجوب ويبحث معه عدداً من القضايا تتعلق في الوضع الرياضي

قلقيلية/PNN- بحث اللواء جبريل الرجوب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس اتحاد كرة القدم واللواء رافع رواجبة محافظ محافظة قلقيلية سبل النهوض بالواقع الرياضي في محافظة قلقيلية:

جاء ذلك خلال زيارة قام بها اللواء الرجوب لمحافظة قلقيلية اليوم.

وحضر اللقاء إياد الأقرع عضو المجلس الثوري، محمود ولويل أمين سر الإقليم، وقائد المنطقة العميد مهدي سرداح ومراء الأجهزة الامنية، العقيد حسام أبو حمدة نائب المحافظ، طارق شاور رئيس الغرفة التجارية، طارق اعمير رئيس بلدية قلقيلية ورؤساء البلديات، وممثلين عن الأندية في المحافظة.

وأشاد اللواء الرجوب بصمود أهالي محافظة قلقيلية وأبدى تفهمه لما تعانيه المحافظة من استهداف مبرمج من الاحتلال، مؤكدا على ضرورة دعمها ومؤازرتها وتعزيز صمود مواطنيها، وقال “ان المنشآت الرياضية هي مسؤولية الحكومة، ورغم ذلك تمكنا من إقامة العديد من المنشآت الرياضية ودعمنا الملعب البلدي في مدينة قلقيلية”، معلنا البدء بتعشيب الملعب البلدي، مؤكدا التزام الاتحاد بتكاليف التعشيب، وتوفير الدعم للإنارة، وقال سنقوم بدعم كل مجلس قروي يوفر الأرض لإقامة الملاعب والصالات الرياضية”، مضيفا أننا على استعداد لدعم الحركة الرياضية وتوفير كل ما يلزم من دعم في هذا المجال في المناطق المسماة (ج).

بدوره رحب المحافظ بالوفد الضيف مستعرضا واقع محافظة قلقيلية واستهدافها إسرائيليا، مشيرا إلى أهمية النهوض بالحركة الرياضية من خلال توفير المنشآت الرياضية ومنها استكمال الملعب البلدي في مدينة قلقيلية لما له من أهمية في دعم الشباب، وتوفير صالات رياضية خاصة وان أندية محافظة قلقيلية حققت مراتب متقدمة في مجالات كرة الطائرة واليد.

واستمع اللواء الرجوب إلى مطالب الأندية واستفساراتها حول احتياجاتها ومتطلبات القطاع الرياضي.