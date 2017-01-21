رئيسة بلدية بيت لحم تستقبل ممثل جمهورية سنغافورة غير المقيم لدى دولة فلسطين

بيت لحم/PNN- إستقبلت رئيسة بلدية بيت لحم الأستاذة فيرا بابون، اليوم السبت، في دار البلدية ممثل جمهورية سنغافورة غير المقيم لدى دولة فلسطين هوازي ديبي والوفد المرافق، وفي بداية اللقاء رحبت بابون بضيفها واكدت على أهمية جمهورية سنغافورة عاليما، وتحدثت عن تفاصيل بيت لحم الجغرافية والديموغرافية، وطبيعة عمل ونظام البلدية، وتشكيلة المجلس البلدي وآلية الإنتخابات.

وأشارت بابون أيضا إلى تأثير الوضع السياسي على عمل البلدية، فضلا عن التحديات التي تمر بها المنطقة وخاصة في ظل وجود جدار الفصل العنصري، كما تطرقت بابون إلى نظام التعليم وعدد الجامعات مؤكدة على نسبة المتعلمين العالية في بيت لحم، واشارت أيضا إلى إنتشار ظاهرة البطالة بين صفوف الشباب في محافظة بيت لحم والتي تعتبر الأعلى في الضفة الغربية، كما تحدثت عن دور كل من البلدية ومجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة في مجال النفايات والتكاليف التي تتكبدها البلدية لقاء هذه الخدمة. وفي سياق الحديث تطرقت بابون إلى أهمية مدينة بيت لحم عالميا وأعداد السياحة التي تقصدها سنويا، بالإضافة إلى ظاهرة الهجرة مشيرة إلى مؤتمر مغتربي أبناء محافظة بيت لحم والذي نظمته البلدية بهدف العودة إلى الجذور.

ومن جانبه شكر ممثل جمهورية سنغافورة بابون على حسن الإستقبال والذي بدوره إستفسر عن العديد من التفاصيل التي تخص بيت لحم وخاصة دور البلدية في قطاع التعليم، وإدارة النفايات، كما أشار إلى إهتمام بلاده بعقد الدورات التدريبية في المجالات العديدة وخاصة الموارد البشرية، مشيرا إلى أن بلاده تستهدف الفلسطينيين في التدريبات التي تعقدها في سنغافورة، واشار أيضا إلى طبيعة اللقاءات التي حضرها في زيارته إلى فلسطين وخاصة مع الشخصيات الرسمية وطلبة الجامعات.

وفي ختام اللقاء تبادلت بابون مع ضيفها الهدايا التذكارية حيث قدمت له كتابا ينقل بالصور واقع مدينة بيت لحم، بالإضافة إلى علبة خشبية تحتوي على نجمة الميلاد.