ضمن فعاليات حملة ” أيام الطفولة” الإغاثة الطبية الفلسطينية في القدس تنظم العديد من الأنشطة للأطفال

القدس /PNN/ نظم نشطاء حملة ” أيام الطفولة” العديد من الانشطة الهادفة و النوعية لمئات الاطفال الذين قدموا من أحياء مدينة القدس ،، ففي قاعة مسرح الحكواتي التي اكتظت بهم و بذويهم

ثابر المنشطون من متطوعي الاغاثة الطبية الفلسطينية الذين تلقوا تدريبات متخصصة في هذا الشأن ، على رسم البسمة على وجوههم و المساهمة في توفير حالة من الطمأنينة و الإستقرار لهم و من أجل تبديد و إجلاء المعاناة التي يواجهونها بفعل ما تمارسه قوات الإحتلال ضمن حملاتها العنصرية بحق أهلنا في مدينة القدس و ضواحيها و تعمدها لعرقلة الحياة اليومية للناس عبر إقامتها للحواجز و نقاط التفتيش و شنها لحملات الدهم و الملاحقة في البيوت و المدارس و التي بات الأطفال يدفع الثمن الباهظ جراؤها و انعكاسها سلبا على واقعهم التعليمي و النفسي و الاجتماعي .

و في هذا الصدد و منذ سنوات تأسيسها قبل أكثر من 30 عام فإن الاغاثة الطبية الفلسطينية بطواقمها المتنوعة تعكف على تقديم الخدمات الصحية المجتمعية و توفير ما أمكن من مقومات الدعم و الإسناد لأهلنا في الضفة بما فيها القدس و غزة و تعمل عبر أنشطتها المتنوعة على تحسين الواقع الصحي و كذلك تحسين البيئة النفسية خاصة للأطفال و الأخذ بيدهم لتجنيبهم ويلات تلك السياسات الاحتلالية التي تحرمهم من التمتع بأبسط حقوقهم الإنسانية و تنتهك بشكل صارخ طفولتهم البريئة.

و بابداعات و إشراف متطوعي الاغاثة الطبية الشباب استطاع الأطفال أن يرسموا أشكالا تعبيرية عن أهمية الظروف الآمنة لحياتهم بالإضافة لعرض مسرحي هادف قدمه المنشطان نضال علان و أحمد الجعبي أسهم هذا العرض في تصوير الواقع المؤلم للأطفال و كيفية البحث عن الملاذ الآمن لهم ،،،

أما يعقوب عرفة بدوره قدم استعراضا حمل عنوان نخلة الشبر الذي أشار من خلاله للأهمية القصوى لتوفير الأمن و الأمان للأطفال … و تفاعل الأطفال المشاركون مع فقرة المهجرين و عروض السيرك في محاولة لتمكينهم من التفريغ النفسي و الانفعالي و كذلك لإدخال الفرحة عليهم .

يشار إلى أن هذه الحملة و بعد تنفيذها للماراثون و جملة من الانشطة الهادفة لازالت تؤكد على أنها تحمل رسالة مضمونها … لا تحرموا أطفال القدس أطفال فلسطين من طفولتهم و دعوهم يستمتعون بها فابتعدوا و أبعدوا أنياب من يحاول افتراسها كما انها تتضمن شعار بعنوان أطفالنا من حقهم العيش بأمن و استقرار و سلام و من واجبهم علينا حمايتهم و توفير ما باستطاعتنا لإبقاء البسمة حية في قلوبهم .