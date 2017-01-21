انطلاق تظاهرة مركزية في عرعرة اسنادا للنقب المحتل في وجه الاحتلال

الداخل المحتل/PNN/ انطلقت بعد ظهر اليوم السبت مسيرة جماهيرية ضخمة شارك فيها الالاف من مواطني اراضي الداخل المحتل عام 1948 في اطار الفعاليات التي دعت اليها لجنة المتابعة العربية بالداخل المحتل استنكارا لجريمة الاحتلال في بلدة ام الحيران بالنقب المحتل.

وشارك الالاف بالمسيرة التي انطلقت في عرعرة اسنادا للنقب المحتل في وجه الاحتلال حيث هتف المشاركين بشعارات نددت بالاحتلال الاسرائيلي وجرائمه المتواصلة بحق البناء الشعب الفلسطيني في الداخل وفي كل اماكن تواجده.

ومن الهتافات التي رفعها ورددها المتظاهرون بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين و نتنياهو يا خسيس..الدم العربي مش رخيص” كما ردد المشاركين :”هدموا البيت وهدموا الدار…والله لنولعها نار”. قولوا لكلاب الشاباك جاي جاي الاشتباك”.