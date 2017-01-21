الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا على مدخل جنين الجنوبي 39 دقيقة مضت سياسة 82 زيارة إقـــرا أيـضـا ... المالكي يطلع نائب الرئيس السوداني على نتائج اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة 36 دقيقة مضت تقرير: مستوطن يعيش في مبنى غير مرخص في بؤرة استيطانية ويصدر الاوامر بهدم منازل الفلسطينيين 7 ساعات مضت جنين/PNN- نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، حاجزا عسكريا على مدخل مدينة جنين الجنوبي . وأفادت مصادر محلية وشهود عيان بأن جنود الاحتلال على الحاجز أوقفوا المركبات وفتشوها ودققوا في البطاقات الشخصية لراكبيها، ما تسبب بإعاقة حركة المرور. 2017-01-21 محمد مصباح شاركها Facebook Twitter Google + Stumbleupon LinkedIn Pinterest