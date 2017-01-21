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الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا على مدخل جنين الجنوبي

‏39 دقيقة مضت سياسة 82 زيارة

جنين/PNN- نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، حاجزا عسكريا على مدخل مدينة جنين الجنوبي .

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان بأن جنود الاحتلال على الحاجز أوقفوا المركبات وفتشوها ودققوا في البطاقات الشخصية لراكبيها، ما تسبب بإعاقة حركة المرور.

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