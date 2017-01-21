المالكي يطلع نائب الرئيس السوداني على نتائج اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة

الخرطوم /PNN-استقبل نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبد الرحمن، اليوم السبت، الوفد الوزاري الفلسطيني، برئاسة وزير الخارجية رياض المالكي.

واطلع المالكي، ونظيره السوداني البروفيسور إبراهيم غندور، نائب الرئيس عبد الرحمن على نتائج اجتماعات اللجنة الوزارية الفلسطينية السودانية المشتركة، التي اختتمت أعمال دورتها الأولى، في العاصمة السودانية الخرطوم اليوم السبت.

وثمن عبد الرحمن اعمال هذه اللجنة، وتمنى لها النجاح في تحقيق أهدافها، ووضع الوفد الفلسطيني في صورة القرار الاخير الخاص برفع العقوبات عن السودان، كما تطرق إلى آخر التطورات المتعلقة بالحوار الوطني السوداني.

وأعرب نائب الرئيس السوداني عن امله بأن تتكلل أعمال الحوار الوطني الفلسطيني باستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية بالنجاح والتوفيق.

وكانت اللجنة الوزارية المشتركة الفلسطينية السودانية وقعت، خلال دورتها الأولى، اليوم 18 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم، في مجالات: التعاون التجاري، والأمن، والتوثيق، والثقافة، والتخطيط الاستراتيجي، وإلغاء متطلبات تأشيرة الدخول لحملة جوازات السفر الدبلوماسية، والتعاون الدولي، والتشجيع والحماية المتبادلة في مجال الاستثمار، والاعلام، والعدل، والصحة، والخدمة المدنية والتنمية الادارية، والرعاية والضمان الاجتماعي، والارشاد والأوقاف، والقضاء، والسياحة، والمجال المصرفي، إضافة إلى محضر اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة.

وضم الوفد الفلسطيني الوزاري إلى جانب الوزير المالكي: المشرف العام على الإعلام الرسمي أحمد عساف، ووزير العدل علي أبو دياك، والصحة جواد عواد، ووزير التنمية الاجتماعي ابراهيم الشاعر، والأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس، وقاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية محمود الهباش، ورئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد، ومحافظ سلطة النقد عزام الشوا.