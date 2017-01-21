سوا تفتتح مخيمها الشتوي الأول”أولاد حارتنا”

القدس/PNN – إفتتحت جمعية “سوا” لتنمية وتطوير المجمع مخيمها الشتوي الاول والي حمل عنوان “ولاد حارتنا”، وذلك صباح اليوم السبت من الساعة الحادية عشر صباحاً حتى الساعه الثانية مساءً، ولك في مقر الجمعية؛ حيث شارك في المخيم 70 طفل من الفئة العمرية سبعة سنوات وحتى أربعة عشر عاماً.

وتم إستقبال الأطفال ومن ثم توزيعهم على مجموعات، وتلاها، ألعاب كسر حواجز بين الأطفال، وشمل اليوم الاول مجموعة من الفعاليات والنشاطات التي وزعت على ثلاثة زواية، زواية الفن والرسم وشملت على العب ألوان والرسومات، أما الزاوية الثقافية فشملت على قراءة القصص والحكايات، بينما شملت زاوية “يويا” الأغاني التراثية والوطنية، التي تنشئ الجيل الجديد على حب الوطن والتراث الفلسطيني حيث أختار المخيم الأغنية الوطنية “يا ولاد حارتنا يويا” للفنان الشعبي أبو نسرين.

وجاءت هذا المخيم، للتفريغ عن الأطفال للعطلة الشتوية ما بين الفصلين الدراسين، وإخراجهم من حالة الخوف التي يتعرضون لها يومياً، من خلال إقتحامات الاحتلال المتكررة التي تتعرض لها قرية حزما منذ أشهر.