تيسير خالد : يدعو الى تعزيز وتطوير ثقافة مقاطعة المنتجات الاسرائيلية على المستويات الرسمية والأهلية

رام الله/PNN – دعا تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين جميع الجهات الرسمية والأهلية الفلسطينية الى تفعيل قرارات المجلس المركزي الفلسطيني بشأن إعادة بناء العلاقة مع دولة اسرائيل باعتباره دولة احتلال كولونيالي استيطاني ودولة ابارتهايد وتمييز عنصري وتطهير عرقي بما في ذلك مقاطعة بضائعها ومنع دخولها الى الاسواق الفلسطينية .

جاء ذلك في ضوء ما تداولته وسائل الاعلام نهاية الاسبوع عن سحب شبكة التسويق الإسرائيلية «سوبرسول» منتجات البازيلاء والجزر المجمدة التي تحمل اسمها من الأسواق بعد أن اتضح من فحوصات مخبرية أجريت لمنتوج البازيلاء الخضراء والجزر المجمد بأنها تحتوي على جراثيم ليسترية تسبب الأمراض خصوصاً لكبار السن والذين يعانون من ضعف جهاز المناعة ، كما قد تسبب اجهاضا للحوامل .

وذكر في هذا السياق بعديد التقارير التي نشرت نهاية العام الماضي حول تلوث منتجات غذائية اسرائيلية متداولة على نطاق واسع ببكتيريا السالمونيلا الضارة التي تسبب التهابات معوية معدية وبتلوث منتجات عدد من الشركات كشركة سلتي شامير، التي تنتج أنواعا مختلفة من الحمص والطحينة والسلطات ومنتجات الكورنفليكس وشركة الحليب الإسرائيلية “راشيت” لاحتوائها على جرثومة الحمى المالطية التي يمكن ان تصيب من يتناولها بأمراض ومضاعفات خطيرة ومزمنة .

وأكد أن بعض هذه الشركات تعمل من داخل المستوطنات كمستوطنة بركان على اراضي محافظة سلفيت ،الأمر الذي يضاعف من المسؤولية الرسمية والأهلية ويؤكد الضرورة الوطنية الملحة للمقاطعة خاصة وأن منتجات مثل هذه الشركات لا تخضع لأية رقابة فلسطينية ، ما يشكل خطرا على صحة المواطن الفلسطيني فضلا عن انها يجب أن تخضع في الأساس لقوانين المقاطعة باعتبارها من منتجات المستوطنات الاستعمارية ، التي أقامتها اسرائيل في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 .