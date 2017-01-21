اسرائيل تعترف بسيطرة قراصنة انترنت فلسطينيين على عشرات المواقع الالكتروني

بيت لحم / ترجمة خاصة PNN / اعترفت مصادر عبرية مساء اليوم السبت بتعرض العشرات من مواقع الانترنت الالكترونية المختلفة في اسرائيل لاعمال قرصنة من قبل قراصنة انترنت فلسطينيين

وقال موقع واللا العبري ان العديد من المواقع العبرية تعرض لاعمال قرصنة من قبل مجموعات فلسطينية حيث تم كتابة العديد من الشعارات الفلسطينية المنددة بجرائم الاحتلال في القدس والضفة وداخل الخط الاخضر بقرية ام الحيران بالنقب

وكانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قد قالت ان خبراء الانترنت لديها استطاعوا اختراق العشرات من مواقع الانترنت الاسرائيلية في اطار ردردها على جرائم الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني