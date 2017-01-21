اصابة طفل واعتقال شاب خلال مواجهات في كفر قدوم

قلقيلية/PNN-اصيب الطفل عوض منصور 12 عاما بعيار معدني في اليد فيما اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي الشاب مأمون شتيوي 40 عاما خلال مواجهات عنيفة جرت في كفر قدوم عقب اقتحامها لقمع المسيرة السلمية الاسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 14 عاما.

وافاد منسق المقاومة الشعبية في البلدة مراد شتيوي ان قوات كبيرة من جنود الاحتلال اقتحموا البلدة تحت غطاء غير مسبوق من اطلاق الرصاص الحي والاعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط مما ادى الى اصابة الطفل عوض بعيار في اليد و اعتقال الشاب شتيوي بعد مطاردة الشبان بين المنازل السكنية.

واكد شتيوي ان مواجهات عنيفة اندلعت تصدى خلالها الشبان لجنود الاحتلال بالحجارة رغم كثافة الرصاص الذي تم اطلاقه من مختلف الجهات وبشكل عشوائي دون ان يبلغ عن اصابات.

وناشد اهالي كفر قدوم مؤسسات حقوق الانسان التدخل لوقف التصعيد الذي يمارسه جيش الاحتلال بحق المواطنين ردا على استمرار المسيرة التي تنظم يومي الجمعة والسبت من كل اسبوع خاصة في ظل استخدام الرصاص الحي بكثافة لقمع هذه المسيرات السلمية.