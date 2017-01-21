الاحتلال يسمح بتوريد الإسمنت لمتضرري حرب غزة

رام الله/PNN – قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، وافقت على استئناف توريد الإسمنت لمتضرري الحرب الإسرائيلية على غزة بعد توقف استمر لنحو ستة أشهر.

وقال وكيل الوزارة، ناجي سرحان، إن سلطات الاحتلال وافقت على إدخال مواد البناء لـ 1500 متضرر من الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة صيف 2014، وفقا لآلية الأمم المتحدة الخاصة بإعادة الإعمار، بعد توقف دام لستة شهور.

وكانت سلطات الاحتلال قد أوقفت إدخال مواد البناء لصالح متضرري الحرب، متهمة حركة حماس باستخدام الإسمنت لأغراض عسكرية وهو ما نفته الأخيرة.

وتُشرف الأمم المتحدة على آلية، تم اعتمادها قبل نحو عامين لإدخال مواد البناء على قطاع غزة، يتم بموجبها التدقيق في كيفية استخدامها، بغرض منع وصولها إلى الجناح المسلح لحركة حماس.

ويعاني قطاع غزة من نقص في مواد البناء، التي تقيد إسرائيل إدخالها منذ 8 سنوات.

وشنت إسرائيل حربا على قطاع غزة، في السابع من تموز/يوليو 2014، أسفرت عن هدم 12 ألف وحدة سكنية، بشكل كلي، فيما بلغ عدد المهدمة جزئيا 160 ألف وحدة، منها 6600 وحدة غير صالحة للسكن.