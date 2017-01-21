اللجنة الأولمبية تعقد سلسلة اجتماعات مع الاتحادات الرياضية الجماعية

غزة/PNN -عقد المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الفلسطينية سلسة اجتماعات مع مجالس إدارات الاتحادات الجماعية والفردية ؛ وذلك في اطار التحضيرات الفنية والإدارية والمالية لانتخابات الاتحادات الرياضية للدورة الانتخابية القادمة للأعوام الممتدة من العام 2016/2020 م.

وناقش المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية مع مجالس ادارت اتحادات كرة السلة والطائرة واليد جميع التقارير، الإدارية ،والمالية ، وكذلك تثبيت الجمعية العمومية للاتحادات ؛ لتكون جاهزة لإجراء انتخابات مجالس ادارتها القادمة.

وتحدث الدكتور اسعد المجدلاوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية ، فشكر الاتحادات على جهودها خلال الدورة الحالية المنتهية للأعوام الأربعة 2012/2016 ، وتم الاتفاق على اعتماد الجمعيات العمومية للاتحادات الثلاثة وفق القانون والاصول والنظم المرعية.

وجرت الاجتماعات المنفردة مع الاتحادات الثلاثة في مقر اللجنة الأولمبية التي مثلها د. اسعد المجدلاوي ، والأستاذ عصام قشطة ومحمد العمصي الأمين العام المساعد، فيما حضر عن اتحاد كرة السلة جمال الببحيصي نائب رئيس الاتحاد ،وخليل أبو شمالة ، وعبد الله نصر وخالد زيادة أعضاء اتحاد ، ومحمد عاشور الأمين العام المساعد للاتحاد.

وحضر عن اتحاد كرة اليد جودات جودة رئيس الاتحاد وأعضائه : كمال الأشقر ، ود.محمد أبو سمرة ،وفؤاد زايدة ، واحمد صباح.

وفي الاجتماع مع اتحاد الطائرة ؛ فقد حضر كل من أعضائه : سليم زيارة ، فضل أبو سمرة وخضر مسعود.