” الخضر” يحقق فوزا على دورا في دوري المحترفين

بيت لحم /PNN- حقق فريق شباب الخضر فوزا مستحقا وثمينا على ضيفة شباب دورا بهدفين نظيفين، في المباراة التي جرت بينهما، مساء اليوم السبت، على ستاد الخضر ضمن الأسبوع الثاني عشر من دوري الوطنية موبايل للمحترفين بكرة القدم.

ويعتبر هذا الفوز الثاني للخضر في الدوري، والأول له على ملعبه، وكذلك الأول تحت قيادة المدرب غسان البلعاوي.

وبهذا الفوز، رفع الخضر رصيده إلى النقطة 13 في المركز الثامن، أما دورا فتراجع إلى المركز التاسع بالرصيد نفسه.

منعطف المباراة جاء في الثواني الأخيرة من زمن الشوط الأول، عندما أصيب كابتن الخضر خليل عيسى بجرح في وجهه، نقل إثرها إلى المستشفى.

وأعلنت الدقيقة 15 تقدم الخضر بالنتيجة، بهدف جاء عن طريق رامي مسالمة، عندما مرر له علي عدوي كرة إلى داخل الصندوق، تقدم بها وسددها زاحفة على يمين الحارس معانقة الشباك.

وشهدت الدقيقة 34 فرصة محققة للخضر لإضافة الهدف الثاني، بدأت من ضربة ثابتة نفذها ووضعها في زاوية المرمى اليسرى، فتألق الحارس شوبير في إبعادها وتهيأت أمام المنفرد النحال الذي سددها ومن أمام المرمى للخارج.

وأخطر الفرص لدورا جاءت في الدقيقة 38، عندما لمح لاعب دورا محمد السويطي خروج الحارس من مرماه فسدد الكرة بإتقان لكن العارضة وقفت سدا ومنعتها من متابعة طريقها للمرمى.

ومع الدقيقة 45 أصيب لاعب الخضر خليل عيسى لتتوقف المباراة لمدة خمس دقائق قبل أن تستأنف حيث تم استبداله باللاعب عدنان صدوق، لينتهي الشوط الأول بتقدم الخضر بالنتيجة 1-0

وخلال الشوط الثاني، ومع الثواني الأولى أضاع رامي مسالمة هدفا محققا عندما تلاعب عدوي بالمدافع وتقدم إلى داخل الصندوق، ثم مرر إلى المنفرد مسالمة الذي تباطأ وراوغ المدافع ثم سدد ليـتألق شوبير في الذود عن مرماه.

واستمر الخضر في إهدار الفرص ومع الدقيقة 49 انطلق عدوي بالكرة وراوغ أكثر من مدافع، ومرر إلى المندفع النحال ومن داخل الصندوق سدد زاحفا إلى جوار القائم الأيمن.

كما أضاع اللاعب عدوي فرصتين في غضون دقيقتين 63 و64 بعد انفراد محقق، لكن قطعت الكرة من أمامه.

وفي الدقيقة 71 انفرادية محققة للاعب عدوي الذي استلم الكرة وتجاوز المدافعين وانفرد مع الحارس وفضل مراوغته بدلا من التسديد، فتمكن الحارس من إمساكها.

وفي الدقيقة 80 أحرز عدوي هدف فريقه الثاني على طريقته الخاصة عندما راوغ المدافعين ومن داخل الصندوق سدد ييسراه في زاوية الحارس اليسرى معانقة الشباك.

ورغم التقدم بهدفين إلا أن الخضر أضاع أهدافا أخرى منها في الدقيقة 86 عندما تلقى عدوي الكرة وانفرد مع الحارس وسدد إلا أن شوبير تألق وأبعدها إلى ركنية.

حكم المباراة للساحة إبراهيم غروف، وساعده رأفت رومه، وأشرف أبو زبيده، ومحمد برهم رابعا. راقبها فادي اللحام.

وفي مباراة أخرى، فاز المتصدر هلال القدس على يطا 2-0