نتنياهو: سالتقي ترامب قريبا وابحث التهديد الايراني وبانيت يقول سنوسع سيادة اسرائيل بدعمه

بيت لحم/ترجمة خاصة PNN/ واصل المسؤولون الاسرائيلييون تصريحاتهم المرحبة بتسلم الرئيس الامريكي الجديد دونالد ترامب مهام منصبه واشاروا الى ان ذلك يشكل دعما لسياسات اسرائيل بعد موجة من الانتقادات التي شنتها الادارة الامريكية السابقة وجهاد دولية اخرى على خلفية الاستيطان الاسرائيلي.

وفي هذا الاطار نقلت وسائل الاعلام العبرية مساء اليوم السبت تصريحات لرئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلية بنيامين نتنياهو قال فيها انه يستعد لاجراء محادثات مع الرئيس الامريكي الجديد دونالد ترامب بعد تسلمه مهام منصبه يوم امس.

وقال نتنياهو في تغريدة له على صفحته على الفيس بوك انه سيلتقي الرئيس الامريكي دونالد ترامب قريبا وسيناقش معه العديد من ملفات المنطقة اهمها العمل سويا على تحقيق السلام والامل والازدهار الذي يضمن امن اسرائيل .

واضاف نتنياهو في تغريدته المسجلة انه يامل بان يتم مناقشة ملفات مهمة مثل الملف النووي الايراني والنظام الحاكم في ايران حيث خاطب نتنياهو الشعب الايراني وقال ان الشعب الايراني شعب صديق لكن المشكلة في النظام المجرم بايران على حد وصفه .

وقال نتنياهو “أنوي التحدث قريبا مع الرئيس ترامب حول سبل التعامل مع تهديد النظام الإيراني الذي يدعو إلى تدمير إسرائيل مشيرا الى ان النظام الإيراني قاسي وعدواني بعكس الشعب الايراني الودود والصديق.

وقال نتنياهو :”أتوق لهذا اليوم الذي يكون فيه الإسرائيليين والإيرانيين قادرين على زيارة بعضهم البعض بحرية في طهران وأصفهان والقدس وتل أبيب. ويمكن لكل من بلدينا العمل معا من أجل مستقبل يسوده السلام والأمل. ويجب علينا هزيمة الإرهاب والطغيان ويجب علينا أن نضمن الحرية والصداقة إلى الأبد “.

ودعا نتنياهو الشعب الايراني الى محاربة النظام الايراني الغاصب والعمل على اسقاطه من اجل مستقبل افضل في المنطقة.

من جهته قال وزير التربية والتعليم الاسرائيلي نفتالي بانيت انه وبدخول دونالد ترامب تكون اسرائيل قد دخلت مرحلة جديدة في توسيع سيادتها مشيرا الى ان هذه الفرصة لم تتوفر لاسرائيل منذ نحو خمسين عاما.

وقال بانيت ان على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ان يختار الان امام توسيع السيادة الاسرائيلية في ظل ظروف مناسبة من خلا لنيسان موضوع الدولة الفلسطينية واما اختيار وقوع اسرائيل في مشاكل لا رجعة فيها بسبب الانتقادات الدولية داعيا الى عدم العودة الى الوراء ومربع المفاوضات مع الفلسطينين وفق رؤية حل الدولتين الى انتهى بحسب بانيت.