د احمد الاعرج

ترمب اقسم يمين

بالشمال وباليمين

انه يدعم بنيامين

يحط بحضنه السفاره

ترمب اطلق شراره

للقدس نقل السفاره

قبلك قالوا كلام كثير

رجعوا بخيبه وخساره

القدس فيها ابطال

عزيمتهم تهز جبال

اسأل نفسك كم سؤال

عن اطفال الحجاره

نحن قبلنا التحدي

نرد اللي متعدي

لو عندك مليون جندي

يطيروا بنفخة سيجاره

اسأل عنا المكبر

عن القدس بتخبر

بتكسر ما بتجبر

وتدوسك بالسياره

عزيمتنا ما بتلين

نحن شعب الجبارين

اسأل عن شعب فلسطين

واعرف ماهي اخباره

من غزه للناقوره

مرسومه بالطبشوره

وضح لك هذي الصوره

بصحيح العباره

من البحر للاغوار

في الشونة إسأل شو صار

يشهد عليهم آذار

ذاقوا فيه المراره

القدس بلد الاحرار

في كل شارع في ثوار

فيها جزار وعطار

يصطادوا بالسناره

راجع نفسك لا تتهور

لا تجتاز الخط الاحمر

انت اللي في الآخر تخسر

وشوف مسلسل باب الحاره

شيخ الشعراء

بيت لحم فلسطين