القهوة هي الحل الأمثل لجمال البشرة

الأرق أو قلة النوم هي عوامل تُعتبر العدو الأول لجمال بشرتكِ وتؤثر سلباً على منطقة أسفل العينين.

وهذا الأمر تعاني منه العديد من السيدات حول العالم وتحاول إخفاءه من خلال الكونسيلر أو الكريمات، ولكن هذه المستحضرات الغنية بالمواد الكيمياوية الخطيرة هي ليست الحل الوحيد مقارنةً بالقهوة.

القهوة، وتحديداً البقايا أو الرواسب التي تبقى في أسفل الفنجان أو القدر، فهي تحتوي على مضادّات طبيعية للالتهاب وعلاج التورم.

كل ما عليكِ فعله هو وضع بقايا القهوة في كوب، ثم أضيفي فوقها قليلا من الفلفل الأسود المطحون ونصف كوب من زيت جوز الهند وامزجي المكونات سوياً.

ضعي القليل من المزيج على طرف إصبعكِ ومن ثم قومي بفركه تحت عينيكِ بطريقة دائرية ناعمة، متفاديةً دخول مزيج القهوة إلى داخل العين.

بعد الانتهاء، انتظري لمدة 15 دقيقة كي يجفّ السائل، ومن ثمّ قومي بإزالته بواسطة قطعة من القماش المبلّلة والناعمة وبعدها ضعي كريما مرّطبا.

هذا العلاج هو ليس دائماً، بل يبقى مفعوله لمدة قصيرة من الوقت، ولهذا السبب ننصحكِ باستعماله ثلاث مرات في الأسبوع إذا كنت تعانين دائماً من الانتفاخ.