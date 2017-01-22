الاحتلال يعتقل ستة مواطنين من الضفة الغربية

وبحسب المصادر الملحية فإن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: اوس ماجد ثوابته (27 عاما)، وعلي محمد ديرية (21عاما)، وابراهيم خطيب ثوابته (55 عاما)، ونجله محمود (21 عاما)، وحسين علي راشد (51 عاما)، وانس محمد طقاطقة (29 عاما) والاستيلاء على مركبته، وذلك بعد مداهمتها منازلهم وتفتيشها.

واشار المصدر إلى أن القوة ذاتها سلمت الشاب علي حسين راشد (21 عاما) بلاغا لمراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنة “غوش عتصيون” جنوب بيت لحم.