اسعار العملات: الدولار: 3.79/ اليورو:4.06 /الدينار:5.37/ الجنيه:0.20 4 ساعات مضت أقتصاد 130 زيارة إقـــرا أيـضـا ... خلال أسبوع: وزارة الاقتصاد الوطني تحيل 52 تاجرا إلى النيابة العامة 2 ساعتين مضت الخليل: “الوقائي” يضبط عمليات غش في خلط البنزين للمرة الأولى 17 ساعة مضت بيت لحم/PNN- جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي، اليوم الاحد، على النحو التالي: صرف الدولار الأمريكي مقابل: 3.79 شيقل. صرف اليورو الأوروبي مقابل: 4.06 شيقل. صرف الدينار الاردني مقابل: 5.37 شيقل. صرف الجنية المصري مقابل: 0.20 شيقل. 2017-01-22 Mariam Dannoun شاركها Facebook Twitter Google + Stumbleupon LinkedIn Pinterest