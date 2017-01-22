اسعار العملات: الدولار: 3.79/ اليورو:4.06 /الدينار:5.37/ الجنيه:0.20

بيت لحم/PNN- جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي، اليوم الاحد، على النحو التالي:

صرف الدولار الأمريكي مقابل: 3.79 شيقل.

صرف اليورو الأوروبي مقابل: 4.06 شيقل.

صرف الدينار الاردني مقابل: 5.37 شيقل.

صرف الجنية المصري مقابل: 0.20 شيقل.