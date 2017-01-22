برشلونة ينتظر الكلمة الأخيرة لضم موهبة بالميراس

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن بيب سيجورا السكرتير الفني للنادي الكتالوني سافر إلى البرازيل مؤخرًا، واستغل تواجده من أجل زيارة مينا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن مينا اقترب من التوقيع لبرشلونة، بعقد يمتد لثلاثة سنوات مقابل 31 مليون يورو، مقسمة على نحو 9 ملايين لعام 2017، و10 مليون لعام 2018، و12 مليون لعام 2019.

ويسعى سيجورا لمشاهدة مينا خلال تدريبات بالميراس، ليجمع معلومات عنه بشكل أكبر، من أجل اتخاذ القرار النهائي حول الصفقة.

وأكدت الصحيفة، أن تقارير سيجورا تنصح برشلونة بضم اللاعب، ولكنه سيعرضها على روبرت فرنانديز السكرتير الفني للنادي الكتالوني، للاستقرار على القرار النهائي.