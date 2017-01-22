إدارة الوحدات توافق على رحيل عبد الفتاح للخريطيات

عمان/PNN- قرر نادي الوحدات الأردني، في اجتماعه، الذي عقد مساء امس السبت، برئاسة طارق خوري، الموافقة على التعاقد مع المحترف الفلسطيني أحمد ماهر لموسم ونصف.

وأكد نادي الوحدات، أن قيمة التعاقد مع أحمد ماهر لنصف موسم ستكون 50 ألف دولار، منها 20 ألف دولار للنادي، وفي الموسم الجديد سيحصل على 70 ألف دولار، على أن يحق للوحدات فسخ العقد دون التزمات مالية في الموسم القادم.

واطلع مجلس الإدارة على خطاب نادي الخريطيات، المتضمن انتقال اللاعب حسن عبد الفتاح إلى النادي القطري مقابل 100 ألف دولار تدفع للنادي، وقرر المجلس الاستجابة بعد موافقة المدير الفني عدنان حمد.

كما اطلع مجلس الإدارة على خطاب الاتحاد المصري لكرة القدم، بمناسبة تطوير استاد الاسكندرية التاريخي وافتتاح الملاعب الفرعية لفندق توليب في برج العرب للمشاركة في الدورة الصيفية الدولية لكرة القدم المقرر إقامتها في آب/أغسطس المقبل، وتقرر الموافقة بشرط تحمل كافة تكاليف السفر والإقامة.

عبد الفتاح يوضح

وأوضح اللاعب عبد الفتاح من خلال صفحته على موقع فيسبوك، أن قيمة العقد مع نادي الخريطيات 100 الف دولار تشمل حصته وحصة النادي، فيما يصر الوحدات على أن تكون كامل الحصة له، وبالتالي فإن العقد سيكون بين يدي إدارة نادي الوحدات، ولا يحق له أن يطالب سوى بحقوقه من نادي الخريطيات في حال تمت الموافقة بين الناديين، وختم حديثه بأنه : “باق مع الوحدات حتى نهاية الموسم”.

المصدر: كووورة.