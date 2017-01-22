السفير الامريكي الجديد باسرائيل يملك شقة بحي الطالبية : ساسكن بالقدس 

بيت لحم/PNN/ قال ديفيد فريدمان السفير الامريكي الجديد الذي عينته ادارة الرئيس الامريكي الجديد دونالد ترامب انه سيسكن في القدس ولن يسكن في بيت السفير الامريكي بمدينة هرتسليا.

ونقلت وسائل الاعلام العبرية عن السفير الاسرائيلي الجديد قوله انه يفضل ان يسكن في شقة صغيرة بمدينة القدس على بيت السفير المخصص لسكن سفراء الولايات المتحدة الامريكية في اسرائيل والذي عاش فيه سفراء الولايات المتحدة في هرتسليا على مر السنوات.

وقال فريدمان في تقرير نشرته صحيفة يديعوت احرنوت الاسرائيلية “أنا أعتزم العمل والعيش في القدس”.

وقالت الصحيفة انه و على الرغم من عدم مصادقة مجلس الشيوخ حتى الان على تعيينه سفيرا للولايات المتحدة باسرائيل سيصل فريدمان في نهاية فبراير وسيبدء العمل وهو ينوي أن يعيش في القدس بغض النظر عن قرار ادارته ما إذا كان سيتم نقل السفارة إلى القدس او لا.

ويملك فريدمان تملك شقة في مبنى سكني في حي الطالبية بالقدس حيث يقيم فيها عدة مرات في السنة عندما يزور إسرائيل.

من جهته قال بحث نائب وزيرة الخارجية تسيبي هوتوفلي يسعدنا كثيرا وجود ديفيد فريدمان سفيرا لبلاده، لأنه والإدارة الامريكية يدعمون المواقف الاسرائيلية ويقفون الى جانب اسرائيل في كل معاركها خصوصا ملف الاستيطان.

وحول نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس قال نائب وزير خارجية الاحتلال “هناك وعد رئاسي نأمل أن يتحقق على الرغم من المعارضة الهائلة في العالم العربي، وأتوقع أن هذا العمل سيكون مصحوبا بفعل شجاع من القيادة الامريكية الجديد ونحن بالطبع نحن نقف وراء ذلك ونامل تحقيقه سريعا.