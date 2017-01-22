غرفة الخليل تثني على أداء الضابطة الجمركية

الخليل/PNN- أثنت غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل على الدور الذي تلعبه الضابطة الجمركية في مكافحة البضائع الفاسدة والمهربة، وأبدت استعدادها للتعاون للحفاظ على المجتمع الفلسطيني من هذه الظواهر، جاء ذلك خلال استقبال مجلس إدارة غرفة الخليل لمدير مديرية الضابطة الجمركية الرائد عمار ياسين والوفد المرافق.

وفي مستهل حديثه، رحب رئيس الغرفة التجارية المهندس محمد غازي الحرباوي بالوفد الضيف، وقدم التهاني لمدير الضابطة الجديد لتوليه منصبه، آملاً له دوام التوفيق في خدمة اقتصادنا الوطني، وشدد على الدور المهم والأساسي الذي تلعبه الضابطة الجمركية في حماية مجتمعنا وأسواقنا من المنتجات الفاسدة والمهربة، وأكد أن العلاقة بين غرفة الخليل والضابطة الجمركية تكاملية، وطالب في الوقت نفسه الاستمرار بالتعامل مع التجار بروح القانون وبطرق حضارية، حيث لمست الغرفة التجارية تراجع عدد الشكاوى من التجار في هذه الجزئية مما ينعكس على نظرة الجمهور الإيجابية نحو الضابطة الجمركية.

أما نائب أمين سر غرفة الخليل المهندس أحمد حسونة فأكد على الزيارات المتتالية والتواصل المستمر بين غرفة الخليل والضابطة، منوهاً إلى عقد العديد من اللقاءات خلال العام الماضي مع الضابطة معرجاً على الاجتماع الموسع مع أعضاء الهيئة العامة في مارس الماضي، مما يؤكد سعي الغرفة التجارية لترسيخ العلاقة مع الضابطة لما فيه المصلحة العامة وخدمة تجارنا وحماية أسواقنا ومجتمعنا.

رجل الأعمال وأحد رجالات الإصلاح في محافظة الخليل الحاج عيد شاكر أبو اسنينة الذي حضر اللقاء، أكد على ترحيب الشارع الفلسطيني بعمل الضابطة لحماية الأسواق من البضائع الفاسدة والمهربة، موضحاً أن الصورة الذهنية لدى المواطن عن الضابطة في تحسن مستمر، آملاً بالقضاء التام على الاستياء الذي شعر فيه المواطن خلال الفترات السابقة والاستمرار في تحسين أداء الضابطة مما ينعكس بالإيجاب على المجتمع الفلسطيني والاقتصاد الوطني.

بدوره شكر الرائد عمار ياسين تعاون الغرفة التجارية مع الضابطة الجمركية، وتحدث عن تجربته السابقة في محافظة جنين والذي تخللها تعاون مشترك مع القطاع الخاص مما انعكس بالإيجاب على عمل الضابطة الجمركية، مؤكداً أن العلاقة بين الضابطة وغرفة الخليل مبنية على الثقة المتابدلة مما ينعكس إيجاباً على أداء الضابطة وحماية المجتمع.

وفي موضوع التعامل مع التجار والمكلفين، أكد ياسين وجود تطور ملحوظ في آلية تعامل أفراد الضابطة بطرق حضارية مع فئات المجتمع حيث تقدم دورات متخصصة للعساكر في فن التعامل مع الجمهور.

وحضر اللقاء من غرفة الخليل نائب رئيس الغرفة تيسير ابو عيشة وعضو مجلس الإدارة محمد جميل ابو منشار والمدير العام المهندس جواد السيد، ومساعد العلاقات العامة والإعلام نعمان السيوري.