حكومة نتنياهو تناقش اليوم مبادرة اسرائيل السياسية وتنسيقها مع ادارة ترامب 

بيت لحم/ترجمة خاصة PNN/ كشفت القناة السابعة في التلفزيون الاسرائيلي صباح اليوم الاحد عن نية اسرائيل كاتس وزير الشؤون الاستراتيجية و المواصلات الاسرائيلية وهو ايضا نائب رئيس حكومة الاحتلال طرح مبادرة سياسية اسرائيلية بعنوان المبادرة الاسرائيلية.

وبحسب القناة سوف يتم اليوم (الأحد) مناقشة برنامج المبادرة الاسرائيلية السياسية في اجتماع لمجلس الوزراء الأمني وهي مبادرة ناقشها كاتس مؤخرا مع رئيس الوزراء حيث وافق نتنياهو على مناقشتها خلال جلسة مجلس الوزراء في ظل واقع عالمي واقليمي جديد حيث يرى كاتس اهمية التقدم بخطوات سياسية ودبلوماسية على نطاق واسع حيث تتضمن الخطة ان تكون مستوطنة معاليه أدوميم جزء من اسرائيل كما تقوم الخطة على نقطة مهمة هي التنسيق مع الإدارة الأمريكية الجديدة، “.

ومن بين النقاط المدرجة في خطة كاتس بناء جزيرة وميناء عائمان وتنفيذ مشاريع تحلية المياه وايصال الطاقة لغزة عبر جسر عائم والسماح للفلسطينيين لتواصل حر مع العالم مع الحفاظ على أمن دولة إسرائيل.

كما تتضمن الخطة اقامة خط سككة حديد جديدة في المنطقة الشرقية من الضفة الغربية اتجاه الاردن والدول العربية السنية في الشرق بالاضافة الى خط سكة حديد تجاري مع وموانئ البحر الأبيض المتوسط ​​في حيفا مما سيساعد على تغيير الواقع السياسي والاقتصادي في المنطقة.

وتتضمن خطة كاتس ان تكون إنشاء القدس العاصمة الكبرى من خلال توسيع حدود القدس وتعزيز الأغلبية اليهودية و تطبيق القانون الإسرائيلي على مستوطنات القدس الكبرى: معاليه أدوميم، جفعات زئيف وغوش عتصيون وبيتار عيليت مع الحفاظ على استقلالية مجالس المستوطنات بحيث يتم اخذ تجربة باريس ولندن في عمل البلدية الكبرى.

وفي الوقت نفسه تتضمن خطة كاتس السماح بانشاء سلطات بلدية محلية في الاحياء والمناطق العربية للمقدسيين خارج الجدار بحيث تعمل على تقديم الخدمات البلدية الحضرية.

وتتضمن الخطة ان تحصل إسرائيل على موافقة مفتوحة ومطلقة من قبل الولايات المتحدة في مجالات البناء والاستيطان، في القدس لجميع فئات السكان الى جانب اخذ موافقات منها على البناء داخل مستوطنات الضفة الغربية يهودا والسامرة الكبرى.

وأضاف الوزير كاتس، “هذا البرنامج يعزز موقف إسرائيل وسيحسن الوضع في المنطقة، وأيضا لا يتعارض مع إمكانية المفاوضات والاتفاقات الدبلوماسية في المستقبل.

واكد كاتس انه يعارض بشدة ما اثير من خطط لمنح الجنسية الاسرائيلية لاكثر من 150 الف فلسطيني يعيشون في مناطق ج ومنحهم الهوية الزرقاء بوقت سريع لان ذلك لن يكون في مصلحة اسرائيل نافيا ان تكون خطته تضمن اي مشاريع لمنح الجنسية للفلسطينين.