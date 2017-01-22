أوقاف الخليل تطلع بعثة التواجد الدولي على الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة على المسجد الإبراهيمي

الخليل/PNN- بحث مدير عام أوقاف الخليل إسماعيل أبو الحلاوة مع بعثة التواجد الدولي المؤقت في الخليل الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية على المسجد الإبراهيمي الشريف والتكية الإبراهيمية والبلدة القديمة. جاء ذلك خلال الزيارة التي قامت بها بعثة التواجد الدولي لمديرية أوقاف الخليل، وتمت مناقشة القضايا المشتركة التي تهم الجانبين ،والية عمل التكية ومجالات تطويرها، واطلع ابو الحلاوة البعثة على خطة أوقاف الخليل للعام 2017.

وبين ابو الحلاوة حجم الاعتداءات والانتهاكات والمضايقات التي يمارسها الاحتلال كل يوم على المسجد ورواده، وسياسة المنع والتفتيش والحواجز المحيطة به، مؤكدا على اسلامية المكان، ورافضا كل السياسات الاحتلالية التي تتدخل بشؤون المسجد .

وقال ابو الحلاوة ان المصلين يواجهون جملة من التعقيدات والحواجز التفتيشية، ورفع الاذان يتم منعه كل شهر بما معدله 50 وقتا ،عدا عن المضايقات والمنع لاعمال الصيانة والترميم التي تقوم بها الاوقاف .