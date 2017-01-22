الحمد الله يبحث مع ناصر أخر تطورات الانتخابات المحلية

رام الله/PNN- استقبل رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم الأحد، في مكتبه برام الله، رئيس لجنة الانتخابات المركزية د. حنا ناصر، بحضور وزير الحكم المحلي د. حسين الأعرج، لبحث آخر التطورات على صعيد انتخابات الهيئات المحلية.

وناقش الحمد الله مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية مشروع قرار بقانون إنشاء محكمة قضايا الانتخابات المختصة الذي صادق عليه مجلس الوزراء في جلسة سابقة والتي تختص بالنظر بكافة الطعون والجرائم والمسائل القانونية التي تتعلق بانتخابات الهيئات المحلية، والذي أصدره سيادة الرئيس حسب الأصول.

وجدد رئيس الوزراء تأكيده على عمل الحكومة الدائم في دعم وتسهيل مهمة لجنة الانتخابات، معتبرا أن إجراء الانتخابات المحلية خطوة مهمة في تلبية احتياجات المواطنين على صعيد حقهم في الانتخاب، وتطوير الخدمات المقدمة لهم من قبل المجالس القروية والبلدية.