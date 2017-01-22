تواصل التحذيرات الفلسطينية من نقل سفارة امريكا من تل ابيب للقدس

رام الله/ PNN- اعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمود العالول عن تنظيم وقفة احتجاجية، اليوم الاحد، في وسط مدينة اريحا ضمن سلسلة الفعاليات التي نظمت احتجاجا على نية الرئيس الاميريكي دونالد ترامب نقل السفارة الاميريكية الى القدس وللتاكيد على عروبة المدينة.

وقال العالول في حديث لصوت فلسطين صباح اليوم ان حركة فتح تجري اتصالات مع الاحزاب العربية وشخصيات عربية لتقوم بدورها للتصدي لهذا المخطط الاميريكي.

من جهته حذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د. واصل ابو يوسف من مغبة نقل السفارة الاميركية من تل ابيب الى القدس قائلا ان ذلك سيشعل حربا في المنطقة ويزعزع استقرارها.

وطالب ابو يوسف في حديث لصوت فلسطين صباح اليوم بان تتخذ الدول العربية موقفا حيال نقل السفارة الاميريكية الى القدس منها قطع العلاقات مع الادارة الاميريكية.