خلال أسبوع: وزارة الاقتصاد الوطني تحيل 52 تاجرا إلى النيابة العامة

رام الله/PNN- أحالت طواقم الرقابة والتفتيش التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني وخلال أسبوع من العمل المتواصل 52 تاجراً إلى النيابة، لعدم التزامهم بإشهار الأسعار، وذلك خلال جولات تفتيشية استهدفت قطاعات مختلفة لا سيما قطاعي الملابس والعاب الأطفال.

وبينت الإدارة العامة لحماية المستهلك في الوزارة انه وبناءً على تعليمات الوزيرة عبير عودة، فان مجموعة من الإجراءات اتخذت مؤخرا لتفعيل عمل الطواقم الرقابية الميدانية، كان أبرزها إعادة تدوير موظفي التفتيش في المديريات والمحافظات الشمالية، وبحسب تقرير عمل الطواقم فان أكثر من 133 إخطاراً وجهت للمخالفين وغير الملتزمين بالتعليمات والقوانين المعمول بها. حيث تم خلال هذا الأسبوع زيارة ما يقارب 727 محلاً ومنشأة تجارية.